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Замгоссекретаря США назвал уязвимое место Украины

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Фото: TASS/Zuma/Kyle Mazza
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Коррупция остается уязвимым местом Украины и сдерживает приток инвестиций. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.

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«Так как Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри, коррупция остается уязвимым местом, она вредит экономике, сдерживает инвестиции и вызывает то, чем может воспользоваться Россия», — приводит «Интерфакс» слова Салливана.

По словам американского чиновника, Украина много делает, для того чтобы «победить олигархов». Салливан отметил, что республике необходимо сделать еще больше для уменьшения влияния олигархов в ключевых секторах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что коррупция представляет главную угрозу для страны. По его словам, чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, ему пришлось преодолеть «яростное сопротивление».

7 июня Верховная рада приняла в окончательном чтении закон об антикоррупционном суде, внесенный Порошенко. Создание инстанции было необходимо для получения очередного кредитного транша от Международного валютного фонда.

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