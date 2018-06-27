В Госдуме назвали сумму ограничения на расчеты наличными

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков прокомментировал порталу iz.ru возможное введение в России ограничения на расчеты наличными. Меры ужесточения могут начаться уже с 600 тыс. рублей, предположил парламентарий.

Ранее глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров сообщил журналистам, что в России неизбежно введение ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой смогут рассчитываться физические лица. Банкир отметил, что в некоторых европейских странах, в том числе в Италии, нельзя расплатиться наличными на сумму больше €1 тыс. По его словам, Россия к этому тоже придет, это «вопрос времени».

«У нас соответствующих ограничений нет, но если они будут вводиться, то, полагаю, что цифра в 600 тыс. рублей, которая зафиксирована в целях борьбы с отмыванием. Сегодня все операции свыше 600 тыс. рублей мониторятся службой финансовой разведки. Соответственно, от этой суммы плясать начнут поскольку она уже зафиксирована нашим законодательством. Ограничения с оборотом наличными если и будут вводить, то, очевидно, эти ограничения будут связаны с борьбой против проведения сомнительных операций», — сказал Аксаков.

Ближайшие пять лет введения ограничения на расчеты наличными ждать не стоит, отметил депутат.

«Это вопрос точно не ближайшей перспективы. Ближайшие пять лет я не предполагаю таких решений. Поскольку нам нужно создать во-первых, соответствующую инфраструктуру. И нам нужно показать людям, что безналичные расчеты им удобнее, выгоднее и безопаснее. Тогда вопрос об уходе от наличных в административном порядке может быть даже и принят не будет. Люди сами перейдут на расчеты в безналичной форме», — сказал Аксаков.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, сегодня в России тенденция очень быстрого роста доли тех, кто использует платежные карты для оплаты товаров и услуг, для безналичных платежей. Рост показателей приближается к 40%. За ближайшие пять лет цифра пользователей платежных карт вырастет до 70–90%.