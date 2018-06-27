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Предсказано введение в России ограничения на расчеты наличными‍

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В России неизбежно введение ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой смогут рассчитываться физические лица. Об этом журналистам сообщил глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров.

«Еще несколько лет назад было законодательное предложение внести максимальный порог расчета физлиц наличными в 600 тыc. рублей, но оно не было принято», — рассказал он «РИА Новости». 

Озеров добавил, что в некоторых европейских странах, в том числе в Италии, нельзя расплатиться наличными на сумму больше €1 тыс.

«Мы к этому тоже придем, это вопрос времени», — сказал он. 

В апреле сообщалось, что с 2012 года объем операций россиян по платежным картам вырос вдвое — до 41,84 трлн рублей. Их количество за этот период увеличилось в 3,5 раза — до 20,4 млрд. 

По данным Банка России, сейчас безналичные платежи в рознице занимают 38% всего оборота, но в ближайшие годы их доля может превысить 50%.

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