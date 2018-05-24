Сбербанк начнет доставку наличных дронами в конце 2018 года

Сбербанк организует доставку наличных и грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов в отдаленные регионы России. Новая система доставки начнет работу в ноябре–декабре текущего года, заявил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Мы в нашей лаборатории робототехники продолжаем очень активные работы над несколькими типами дронов. Как минимум пять, а то и шесть типов разных дронов сегодня исследуются, создаются, строятся и используются в моделях», — сообщил Кузнецов в интервью «РИА Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, на ПМЭФ-2018 Сбербанк представит новый беспилотник, который построен в формате небольшого вертолета. Он сможет перевозить порядка 70 кг груза.

«Сегодня идут испытания, вертолет строится, мы предполагаем, что завершение этой работы будет в сентябре–октябре, а в ноябре–декабре мы ожидаем, что этот вертолет будет поставлен на крыло, как говорят авиаторы», — добавил Кузнецов.

Официальная церемония открытия Петербургского международного экономического форума пройдет 24 мая. Ежегодно ПМЭФ принимает более 10 тыс. человек более чем из 120 государств.