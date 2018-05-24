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Сбербанк оценил потери экономики от киберпреступности в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Потери российской экономики в результате деятельности киберпреступников в 2018 году могут вырасти до 1 трлн рублей, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы сейчас готовим аналитическое исследование к Международному конгрессу по кибербезопасности, который пройдет в июле, оно будет посвящено анализу киберрисков в разных странах мира. По нашим оценкам, экономика России может потерять по итогам 2018 года не менее 1 трлн рублей», — отметил Кузнецов в интервью «РИА Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В прошлом году Сбербанк оценивал соответствующие потери экономики в 600–650 млрд рублей.

По словам Кузнецова, размер потерь может сократиться, если будет сделан рывок в вопросах информационной безопасности.

Он добавил, что с начала текущего года Сбербанк спас от киберпреступников 13,8 млрд рублей средств на счетах клиентов.

Официальная церемония открытия Петербургского международного экономического форума состоится 24 мая. Ежегодно ПМЭФ принимает более 10 тыс. человек более чем из 120 стран мира. 

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