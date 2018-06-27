Названа предварительная причина массовой гибели сельди на Сахалине

Ученые назвали причину массовой гибели тихоокеанской сельди в заливе Пильтун на Сахалине. Это могло произойти в результате нехватки кислорода. К такому выводу специалисты Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО) пришли, получив результаты последних анализов.

Окончательное заключение будет сделано в ближайшие 10 дней, когда специалисты изучат пробы на хлорорганические пестициды.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, между морской акваторией и водами залива Пильтун был нарушен водообмен. В результате кислорода на всю рыбу не хватало. Скорее всего, произошел естественный замор, сказала агентству заведующая лабораторией исследований среды и мониторинга антропогенного воздействия СахНИРО Татьяна Коренева.

Ученые уверены, что тяжелые металлы, которые были найдены в тканях гидробионтов, не могли оказать острого токсического воздействия и стать причиной гибели тихоокеанской сельди.

Портал iz.ru в середине июня сообщал о том, что залив Пильтун превратился в настоящее морское кладбище. Только в районе устья реки Хальчикова погибло 93 т рыбы.