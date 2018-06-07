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На Сахалине произошел массовый выброс на берег корюшки‐зубатки

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Массовый выброс корюшки‐зубатки зафиксипован на Сахалине. Рыбу заметили на побережье Пильтунского залива, от 18-го ключа до устья ручья Топкий.

Инцидент произошел в районе Пильтун-Астохского месторождения, где добывают нефть. Экологи предположили, что произошла утечка нефтепродуктов, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на 360tv.ru

В конце мая на британском курортном пляже Россили (побережье полуострова Гауэр, графство Уэльс) отдыхающие обнаружили десятки кошачьих акул, выбросившихся на берег. Специалисты по окружающей среде выясняют обстоятельства массовой гибели рыб. 

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