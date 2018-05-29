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Туристы обнаружили на британском пляже полсотни выбросившихся акул

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Фото: Global Look Press/David De La Paz
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На британском курортном пляже Россили (побережье полуострова Гауэр, графство Уэльс) отдыхающие обнаружили десятки кошачьих акул, выбросившихся на берег. Специалисты по окружающей среде выясняют обстоятельства массовой гибели рыб, сообщает The Sun.

Эксперты исключили теорию о влиянии погодных факторов. Они опасались, что акул могли выбросить рыбаки после того, как рыбы оказались в их сетях.  

Отдыхающие рассказали, что увидели на берегу около 50 хищниц. По их словам, на телах некоторых из них были куски рыболовных сетей. Представитель охраны природных ресурсов Уэльса заявил, что ведомство знало о произошедшем и передало дело Совету Суонси (Уэльс) для расследования. 

В прошлом году курорт Россили был признан лучшим европейским пляжем по мнению популярного журнала о путешествиях SuitcaseMagazine, обогнав пляжи Греции, Испании, Франции и Италии. 

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