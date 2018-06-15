Охотский мор

В середине июня сначала местные жители, а затем специалисты Росрыболовства и сотрудники «Эковахты Сахалина» обнаружили на берегах сахалинского залива Пильтун в Охотском море скопление мертвой сельди. Ситуацию в научном сообществе уже назвали аномальной, а в СМИ заговорили об экологической катастрофе. Экологи предупреждают, что в будущем это может привести к исчезновению всей популяции тихоокеанской сельди в заливе, и обвиняют местных чиновников в нежелании расследовать причины произошедшего. Что известно о ситуации на данный момент и чем еще прославился залив Пильтун, разбирался портал iz.ru.

Более тысячи тонн

О гибели большого количества тихоокеанской сельди на побережье сахалинского залива Пильтун стало известно еще до праздников — видеозаписи местных рыбаков, на которых видна лежащая на берегу мертвая рыба, 7 июня опубликовало издание «Сахалинский нефтяник». На следующий день стало известно, что похожая ситуация складывается и во впадающих в Пильтун реках, об этом вновь рассказали рыболовы и охотники.

Одновременно к побережью залива Пильтун приехала официальная комиссия под руководством главы Охинского городского округа Сергея Гусева, которого сопровождали представители местной телерадиокомпании и специалисты Охинского отдела СКТУ Росрыболовства. Но исследовали они, как следует из официальных заявлений, несколько сот метров побережья, протяженность которого составляет десятки километров. После этого на берет приехали экологи.

herring1 Фото: РОО «Экологическая вахта Сахалина»

— Сначала мы ожидали, что органы Росрыболовства проведут расследование, но когда мы увидели, что ничего не происходит, мы выехали сами, чтобы посмотреть, насколько всё это масштабно. Оказалось, что масштаб очень большой. Поэтому мы провели свое расследование, чтобы оценить количество погибшей сельди, — рассказал порталу iz.ru руководитель организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Представители «Эковахта Сахалина» обследовали около 30 км береговой линии. Во вторник, 12 июня, организация сообщила, что на берегу находятся тонны мертвой рыбы. Например, на одном из участков побережья, южнее устья впадающей в залив реки Сабо, были обнаружены останки до 6 тыс. особей. Длина самого участка при этом составляет около 10 м. В районе устья реки Хальчикова, по данным экологов, мертвая рыба лежала слоем примерно 30 см в высоту. Вес скопившейся только в этой части побережья сельди может достигать 94 т, на всем побережье этот показатель больше в разы.

— Мы пока не посчитали, мы собрали данные. Но уже очевидно, что это более тысячи тонн, — отметил эколог.

В пресс-службе Росрыболовства в ответ на запрос порталу iz.ru сообщили, что специалисты агентства провели осмотр береговой линии залива и действительно зафиксировали там скопления снулой рыбы. При этом ни следов ее объячеивания (это происходит, когда рыба попадает в сети, в том числе брошенные или забытые), ни следов загрязнения побережья нефтепродуктами там обнаружено не было.

В «Эковахте Сахалина» обращают внимание на то, что гибель такого количества рыбы потенциально может привести к исчезновению всей популяции сельди в заливе.

Залив Пильтун

Залив Пильтун является самым крупным в цепи лагун северо-восточного побережья Сахалина. Он известен прежде всего как место кормления редкой популяции серого кита. У входа в залив, по данным экологов, находится так называемый китовый детский сад — район, в котором кормятся самки с детенышами.

herring2 Фото: РОО «Экологическая вахта Сахалина»

В середине 2000-х вокруг него возникли ожесточенные дискуссии в связи со строительством в этом районе нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и разработкой расположенных поблизости месторождений.

В 2006 году общественники заявили о «массовом самоубийстве морепродуктов» — тогда от 10 до 20 км побережья недалеко от строящегося завода, входящего в проект «Сахалин-2», оказались покрыты креветками и крабами. Однако официально связь между деятельностью нефтяников и гибелью морских обитателей доказана так и не была.

В 2016 году экологи требовали от компании «Эксон», оператора трубопровода «Сахалин-1», увести из залива баржи, которые создавали шумовое загрязнение, вредное для китов. Компания обратила внимание на то, что работа этих судов была одобрена Государственной экологической экспертизой, но проблемные корабли из залива увела.

«Это задача специалистов»

Сам Дмитрий Лисицын пояснил порталу iz.ru, что причин может быть много, говорить о них до проведения специальных анализов рано.

— Трудно сказать, может быть, есть антропогенная причина, а может быть, и естественная. Кроме того, речь может идти о каком-то массовом заболевании. Поэтому надо, чтобы с этим разбирались специалисты, а проблема в том, что они этого не делают. Это ведь прямая обязанность Росрыболовства, и мы ожидаем, что оно свою функцию выполнит. Но пока этого почему-то не происходит, — отметил он в разговоре с корреспондентом портала.

herring3 Фото: РОО «Экологическая вахта Сахалина»

Аркадий Балушкин, заведующий лабораторией ихтиологии Зоологического института РАН, в разговоре с порталом iz.ru отметил, что «дело очень серьезное, такое случается очень редко». Причины при этом, по его словам, могут быть как природного, так и техногенного характера. Но, как и Дмитрий Лисицын, ученый подчеркнул, что до завершения анализов говорить о них не может.

Впрочем, пока, указывает он, нет и точных данных о том, рыба каких пород пострадала. Сначала речь шла исключительно о гибели сельди — о ней говорится в сообщениях «Эковахты Сахалина» и пресс-службы Росрыболовства. В сообщении «Эковахты Сахалина» отдельно уточняется, что на побережье было обнаружено лишь несколько экземпляров рыбы других пород: одна кунджа, одна камбала и один бычок на тысячи особей сельди. Но, как отмечает Аркадий Балушкин, некоторые породы, не имеющие плавательных пузырей, могли просто не всплыть сразу после гибели.

Кроме того, по словам местных рыбаков, во впадающей в залив реке Сабо находится большое количество погибшей корюшки.

«Дохлая рыба не могла идти против течения»

Представители официальной комиссии, побывавшей на берегу залива, объяснили массовую гибель нехваткой кислорода, возникшей из-за льда, долгое время стоявшего в заливе.

«В ходе осмотра местности береговой полосы залива Пильтун протяженностью 500 м были обнаружены скопления снулой рыбы, предположительно селедки. Следов объячеивания и загрязнения нефтепродуктами не обнаружено. Предполагаю, что это естественный выброс рыбы. Залив Пильтун промерзает глубоко, и при взломе льда рыба могла погибнуть», — цитирует «Сахалинский нефтяник» и.о. начальника государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Охинскому району Елена Кирченко.

herring4 Фото: РОО «Экологическая вахта Сахалина»

Тогда, в беседе с местным изданием, Дмитрий Лисицын заявил, что к этой точке зрения относится с осторожностью. Не согласились с этим и некоторые из местных жителей. Особенно после того, как мертвую рыбу обнаружили в реках, впадающих в Пильтун.

«Ну какое кислородное голодание? Сабо впадает в залив, рыбе, чтобы попасть в нее, нужно идти против течения. Корюшка заходит в реку на нерест. Дохлая, с кислородным голоданием она бы не смогла идти против течения. Льдов на Сабо тоже давно нет. То есть зашла в реку она еще живая. А что произошло? Кто знает? Травят рыбу постоянно химией всякой», — цитирует «Сахалинский нефтяник» рыбака Николая Ухалова.

Почти 20 лет назад

В последнее время, признал Дмитрий Лисицын, никаких серьезных претензий к компаниям, работающим неподалеку от залива — в том числе к деятельности трубопроводов проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», — у экологов не было. О возможных причинах гибели рыбы он говорит с осторожностью и несколько раз подчеркивает, что сейчас всерьез ни одну из версий рассматривать нельзя. Впрочем, так же как и отказываться от большинства из них.

В то же время, пока обстоятельства произошедшего напоминают экологическую катастрофу, которая произошла здесь же, в заливе Пильтун, ровно 19 лет назад, практически день в день. Тогда, 12 июня 1999 года, на побережье было обнаружено около 5 тыс. т мертвой сельди.

herring5 Фото: РОО «Экологическая вахта Сахалина»

Официальные органы забрали рыбу на исследования, по итогам которых ее гибель объяснили недостатком кислорода из-за ледовой обстановки. Общественные экологические организации, в том числе «Эковахта Сахалина» и «Гринпис», тогда провели собственное расследование и пришли к выводу, что рыба была отравлена нефтепродуктами, а также особым химическим составом (СПАВ), использующимся для того, чтобы ликвидировать последствия разлива нефти. Экологи подчеркнули, что до этого момента (по данным на 1999 год) фактов массовой гибели рыбы из-за недостатка кислорода в этих местах зафиксировано не было. Официальными органами эти выводы подтверждены не были.

В Росрыболовстве порталу iz.ru сообщили, что образцы рыбы уже переданы для проведения исследований в Сахалинский Научно-исследовательский институт рыболовства и океанографии (СахНИРО), который находится в ведении агентства. При этом выяснение причин произошедшего может растянуться на несколько дней.

— Специалисты научного института проводят микробиологические исследования и паразитологический анализ, а также проверят ткани на наличие тяжелых металлов. Это процесс трудоемкий, потребуется от 2 до 5 и более дней. При этом первостепенный вопрос — это не сроки получения результата, а определение точной причины явления, так как подобные выбросы тихоокеанской сельди отмечались на Сахалине и ранее, — сообщили изданию в пресс-службе Росрыболовства.

Экологи говорят, что завершить подсчет погибшей рыбы и назвать точные цифры смогут в течение ближайших дней.