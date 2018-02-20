Рыбной отрасли предложили рецепты

Для развития рыбохозяйственного комплекса государству необходимо предоставлять квоты компаниям, которые активно инвестируют в модернизацию, ввести налоговые стимулы для производств с высокой степенью обработки, а также снизить административные барьеры для предприятий, занятых одновременно добычей и производством. Такие рекомендации содержатся в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященном развитию и проблемам рыбопромышленного комплекса России (есть в распоряжении «Известий»). Документ будет направлен в Госдуму, Совет Федерации и правительство, сообщил «Известиям» глава совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов.

Доклад ЭИСИ подготовлен по итогам работы общественно-экспертных семинаров «Россия-2030», которые проходили в 2017 году в разных регионах страны. Документ открывается упоминанием об обсуждении проблемы отрасли на большой пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Тогда к президенту обратился председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб — он напомнил о сложностях в этом секторе и стоимости рыбы для конечного покупателя.

В представленном докладе эксперты пытаются дать развернутый ответ на вопрос, поднятый на пресс-конференции — какие действия необходимы, чтобы качественная отечественная рыбная продукция стала доступна россиянам.

«Все предпосылки для решения этой задачи были сформированы в ходе предыдущих лет восстановления рыбохозяйственного комплекса, и к 2018 году он набрал форму, чтобы успешно ее решать», — отмечают авторы документа.

В 1993–2003 годах в РФ наблюдалась устойчивая тенденция роста потребления импортной рыбной продукции — в 2,4 раза, отмечают эксперты. В 1999 году объем импорта оценивался в 76,3%. Эту негативную тенденцию удалось переломить только в 2016-м, когда доля отечественной продукции в общем объеме потребления составила 82,7 %, перешагнув пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности РФ.

Уровень душевого потребления рыбопродукции в России в 2016 году находится на уровне со среднемировым и среднеевропейским и превосходит показатели США в 2,6 раза, отмечается в докладе. В структуре потребления рыбы россиянами по итогам 2016 года присутствуют разнообразные виды рыбы: на сельдь, лососевые, минтай, треску, скумбрию приходится более 12 кг потребления рыбы на душу населения в год.

В то же время для успешного развития отрасли необходимо снизить число административных барьеров при добыче водных биоресурсов и реализации произведенной из них продукции, отмечается в докладе. Кроме того, эксперты считают необходимым ввести налоговые стимулы для увеличения объемов производства с высокой степенью обработки, повысить доступность кредитных ресурсов и увязать выдаваемые квоты с инвестициями в модернизацию производства.

В числе перспективных механизмов, предложенных в докладе, — расширение внутреннего спроса за счет госзакупок, создание региональных торговых площадок, которые помогли бы исключить посредников при реализации продукции. Также следует снять логистические и инфраструктурные ограничения, в том числе в сфере хранения и доставки рыбопродукции. Авторы рекомендуют создать систему технического регулирования отрасли, чтобы преградить доступ на прилавки небезопасной и некачественной продукции и вернуть доверие покупателей.

— В докладе эксперты ЭИСИ обозначили проблемы отрасли, выделили тенденции рыбопромышленного комплекса. Мы отправим доклад в Госдуму, Совет Федерации и правительство. Мне кажется, вопросы продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства, рыбной промышленности в том числе, находятся в поле зрения президента, — сказал «Известиям» Андрей Шутов.

Ряд проблем рыбной отрасли можно было бы решить за счет введения новых инструментов мониторинга, считает профессор ВШЭ, эксперт ЭИСИ Олег Матвейчев.

— Например, для решения вопросов контроля можно было бы создать морскую систему, аналогичную «Платону», которая бы отслеживала логистику судов, взвешивания и сближения их с другими судами, доставку продукции в другие регионы. Все необходимые для этого технологии есть, — отметил он.

Олег Матвейчев добавил, что важно также сократить время пребывания судов в портах. Пока, по словам эксперта, они по несколько дней могут ожидать прибытия инспекторов и оформления необходимых документов.