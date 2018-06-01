Добыча палтуса в Охотском море запрещена на полгода

В соответствии с приказом Минсельхоза России добыча палтуса белокорого закрыта до 1 января 2019 года года в Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах Охотского моря.

Запрет не распространяется на рыбалку в научно-исследовательских и контрольных целях, а также в целях любительского и спортивного рыболовства, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Охотского территориального управления Росрыболовства.

Ранее портал iz.ru писал, что суточные нормы добычи будут действовать с 3 июня для рыбаков-любителей в Астраханской области. Согласно приказу Минсельхоза России, один человек может за день выловить не более 5 кг воблы, плотвы, леща, сазана, судака, берша, щуки, линя, густеры, чехони и сельди-черноспинки.