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Добыча палтуса в Охотском море запрещена на полгода

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В соответствии с приказом Минсельхоза России добыча палтуса белокорого закрыта до 1 января 2019 года года в Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах Охотского моря.

Запрет не распространяется на рыбалку в научно-исследовательских и контрольных целях, а также в целях любительского и спортивного рыболовства, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Охотского территориального управления Росрыболовства. 

Ранее портал iz.ru писал, что суточные нормы добычи будут действовать с 3 июня для рыбаков-любителей в Астраханской области. Согласно приказу Минсельхоза России, один человек может за день выловить не более 5 кг воблы, плотвы, леща, сазана, судака, берша, щуки, линя, густеры, чехони и сельди-черноспинки.

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