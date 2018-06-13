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Экологи рассказали о массовой гибели сельди на Сахалине

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Фото: TASS/DPA/Bernd Wüstneck
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На севере Сахалина зафиксировано большое количество погибшей сельди. Об этом рассказал в среду, 13 июня, руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«На участке берега от устья реки Хальчикова до устья безымянного ручья, вытекающего из озера Кривун, мы насчитали 4609 штук на 10 м побережья, а в 2 км южнее устья реки Сабо — 5990 экземпляров», — цитирует его «РИА Новости».

В других местах добровольцы обнаружили несколько десятков тонн погибшей рыбы.

При этом отмечается, что погибшая сельдь была разного возраста, в том числе и еще неотнерестившаяся.

Пробы рыбы переданы в московские лаборатории.

1 июня, в соответствии с приказом Минсельхоза России добыча палтуса белокорого закрыта до 1 января 2019 года года в Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах Охотского моря.

Запрет не распространяется на рыбалку в научно-исследовательских и контрольных целях, а также в целях любительского и спортивного рыболовства.

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