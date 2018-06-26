Право на права

Фадия Фахад, которой исполнилось 23 года, стала одной из первых женщин — профессиональных шоферов, устроившихся на работу в компанию Careem (местный аналог Uber). Это стало возможным 24 июня, когда сотни женщин-водителей выехали на улицы городов Саудовской Аравии, — в стране вступил в силу декрет, разрешающий им садиться за руль. До этого, с 1990 года, водить машины женщинам было запрещено: к 2018 году Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где на практике действовал такой запрет. Истории некоторых из женщин, которых этот запрет и его снятие коснулись напрямую, — в галерее портала iz.ru