Право на права

Фадия Фахад, которой исполнилось 23 года, стала одной из первых женщин — профессиональных шоферов, устроившихся на работу в компанию Careem (местный аналог Uber). Это стало возможным 24 июня, когда сотни женщин-водителей выехали на улицы городов Саудовской Аравии, — в стране вступил в силу декрет, разрешающий им садиться за руль. До этого, с 1990 года, водить машины женщинам было запрещено: к 2018 году Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где на практике действовал такой запрет. Истории некоторых из женщин, которых этот запрет и его снятие коснулись напрямую, — в галерее портала iz.ru
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Фото: Getty Images/For The Washington Post/Iman Al-Dabbagh
47-летняя Дания Аладжили паркует свою машину после того, как она впервые свозила свою семью на прогулку, город Джидда, Саудовская Аравия
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Практикующий психолог Самира аль-Гамди едет на работу по улицам Джидды, на заднем сиденье сидит ее 26-летний сын Абдулмалик
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Фото: TASS/dpa/Gehad Hamdy
Чтобы отметить день, когда Саудовская Аравия отменила запрет на управление автомобилями для женщин, Гамела Альдахель заказала специальный торт с изображением собственных водительских прав
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Снятие запрета стало частью общей кампании по смягчению запретов в отношении женщин. Некоторые из них теперь рассчитывают, что вождение автомобиля позволит им сделать немного короче свои абайи (длинные платья, в которые женщины облачаются, выходя на улицу), поскольку в длинных управлять машиной неудобно
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Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Сам декрет король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписал еще в 2017 году. После этого женщины в том числе получили право посещать автомобильные школы. Первые водительские права одной из слушательниц выдали не так давно — 4 июня. На фото: Амира Абдулгадер в одном из центров по обучению вождению
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Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Мариа аль-Фарай учится менять шину во время занятий в одной из автошкол
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Фото: TASS/dpa/Gehad Hamdy
Валаа Абу Наже в свои 30 лет совершает первую в жизни поездку в воскресенье, 24 июня, сразу после снятия запрета, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Mohammed Al-Nemer
Женщина-автоинструктор во время урока по вождению с одной из своих учениц. Занятие проходит на территории штаб-квартиры национальной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co.
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Фото: TASS/dpa/Gehad Hamdy
Кампания с требованием отменить запрет на управление автомобилем для женщин в Саудовской Аравии длилась несколько лет. Некоторые женщины, пытаясь убедить короля в необходимости подписать такой указ, принципиально садились за руль и выезжали на улицы города — большинство из них потом платили солидные штрафы, а некоторые оказывались под стражей
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