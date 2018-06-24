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Женщины Саудовской Аравии впервые сели за руль

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Раннее утро, столица Саудовской Аравии, мужчины выстроились вдоль дорог… На улицах и в машинах все снимают: событие и правда историческое! Женщины Саудовской Аравии впервые получили право управлять автомобилем. Сесть за руль дамам разрешил сам король.

«Я привыкла сидеть сзади и обычно не выбирала направления, но теперь я могу сама решать, куда ехать и где останавливаться. Вот сейчас поеду к своим родителям, хочу похвалиться этим событием!» — делится радостью новоиспеченная автоледи.

Рады и мужчины: теперь есть кому везти их домой после встреч с друзьями.

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