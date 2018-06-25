Бухгалтера школы в Магадане будут судить за мошенничество с зарплатами

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера школы в Магадане. Ей вменяют мошенничество с зарплатой более чем на 520 тыс. рублей.

По версии следствия, женщина в заявках управлению федерального казначейства указывала ложные сведения о причитающейся ей заработной плате. Она надбавляла себе различные выплаты и незаконным образом получила сверх полагающегося дохода более 520 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Суммой она распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере». Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд.