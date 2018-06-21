Воронежский бизнесмен получил условный срок по делу о мошенничестве

Суд Воронежа вынес приговор экс-главе ООО «Вламиан» Владимиру Кадышу. Он обвинялся в мошенничестве при строительстве дома в Поворино. Кадыш признан виновным, однако приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Как уточняет ИА «Абирег», дело рассматривалось в особом порядке, поскольку бизнесмен полностью признал свою вину. Это стало уже третьим судебным решением по делу о скандальной стройке. Так, в 2015–2017 годах районный суд прекратил дела о превышении полномочий в отношении экс-глав администрации района и районного центра.

Кадыша задержали в декабре 2017 года в городе Шахты Ростовской области. В деле фигурирует дом в переулке Солнечный в Поворино. Объект возводился по программе переселения собственников из ветхого и аварийного жилья. Местные власти заключили договор с «Вламианом» после того, как первый подрядчик получил аванс 30 млн рублей и не завершил работы. Они выдали разрешение на эксплуатацию, несмотря на то, что здание де-факто не было достроено.

Позже суд отменил решение о вводе дома в эксплуатацию, при этом власти заключили контракт на завершение строительства с компанией СК «Северо-Запад», которую якобы так же, как и «Вламиан», контролировал Владимир Кадыш. На возведение дома в общей сложности было выделено порядка 45 млн рублей. Однако работы на более чем 11,5 млн рублей не были выполнены либо выполнены недобросовестно.