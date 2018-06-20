Мосгорсуд признал законным продление ареста главе секты «бога Кузи»

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты главы секты «бога Кузи» Юрия Цукермана на продление его ареста по обвинению в хищении 215 млн рублей. Об этом сообщил представитель суда.

В конце мая Тверской суд Москвы вынес решение о продлении ареста Цукерману до 24 июля. «Суд оставил постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения», — приводит ТАСС комментарий представителя Мосгорсуда.

Как установили следователи, глава секты с помощью изготовленных им поддельных документов добился в 2016 году в Химкинском городском суде передачи ему более 215 млн рублей, которые находились на хранении в качестве вещдока по уголовному делу в отношении духовного лидера секты Андрея Попова. При задержании у Цукермана изъяли 85 млн рублей, а также имущество, приобретенное им на похищенные деньги.

Деятельность секты «бога Кузи» была пресечена в сентябре 2015 года. Духовному лидеру организации и его помощникам предъявили обвинения в крупном мошенничестве и создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью. При обысках оперативники обнаружили у них около 43 млн рублей и более $100 тыс., а также специфическую литературу и экзотических животных, содержащихся в ненадлежащих условиях.