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Появилось видео экстрадиции криминального авторитета Гагиева в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении РЕН ТВ появилась видеозапись экстрадиции криминального авторитета Аслана Гагиева, известного по кличке Джако. Кадры сделаны в столичном аэропорту Шереметьево.

Гагиев обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств. Жертвами преступной группировки становились предприниматели, чиновники, сотрудники правоохранительных органов.

Находясь на территории Австрии, Гагиев пытался симулировать аэрофобию, чтобы избежать экстрадиции. 20 июня его заключили в России под стражу.

Гагиев был объявлен в международный розыск в 2014 году, а задержан в Австрии в 2015-м. Часть членов преступной организации задержана и приговорена к длительным срокам лишения свободы.

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