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Суд в Австрии не выявил аэрофобии у экстрадированного в Россию Гагиева

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Фото: Global Look Press/Eibner-Pressefoto/EXPA/Michael G
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Криминальный авторитет Аслан Гагиев был экстрадирован из Австрии в Россию самолетом на основании экспертизы об отсутствии у него аэрофобии, сообщили в Земельном суде Вены по уголовным делам.

По словам официального представителя суда Кристины Зальцборн, защита Гагиева попыталась обжаловать решение суда, который признал его транспортабельным, однако эта жалоба не смогла отложить исполнение экстрадиции из Австрии в Россию, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что, находясь в Австрии, Гагиев пытался симулировать аэрофобию, чтобы избежать отправки на родину. 20 июня его заключили в России под стражу

По данным следствия, Гагиев создал и возглавил преступное сообщество в 2004 году. Всего группировкой были убиты 60 человек.

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