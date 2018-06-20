Обвиняемый в 60 убийствах Гагиев заключен под стражу в России

Криминальный авторитет Аслан Гагиев, который был экстрадирован в Москву из Вены, заключен под стражу. Об этом в среду, 20 июня, говорится на сайте Следственного комитета РФ.

«Аслан Гагиев был выдан Российской Федерации и заключен под стражу», — говорится в сообщении.

Находясь на территории Австрии, Гагиев пытался симулировать аэрофобию, чтобы избежать экстрадиции.

По данным следствия, Гагиев создал и возглавил преступное сообщество в 2004 году. Всего группировкой были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и многие другие.

Сейчас из более чем 50 участников группы 23 ее члена приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе двое — к пожизненному лишению свободы. Под стражей остаются 13 человек, семеро объявлены в международный розыск.