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Обвиняемый в организации преступного сообщества Гагиев экстрадирован в РФ

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Обвиняемого в организации преступного сообщества и устойчивой вооруженной группы Аслана Гагиева экстрадировали из Австрии в Россию. Об этом сообщило МВД РФ.

«В аэропорту города Вены состоялась передача Аслана Гагиева представителям НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России. В сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Гагиева считают причастным к десяткам заказных убийств, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников и предпринимателей.

Он был объявлен в международный розыск в 2014 году. В Австрии обвиняемого задержали в 2015-м. Организованное им преступное сообщество совершило более 40 убийств. Часть членов преступной организации задержана и приговорена к длительным срокам лишения свободы.

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