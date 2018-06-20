Экстрадированный в Россию «авторитет» Гагиев симулировал аэрофобию

В Россию из Австрии экстрадировали обвиняемого в десятках убийств Аслана Гагиева. Об этом сообщается на сайте МВД России.

В отношении Гагиева возбуждены уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества, создании устойчивой вооруженной группы, убийстве, незаконном приобретении оружия, крупном мошенничестве и других.

«Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов», — уточнили в МВД.

Лидера ОПГ перевезли в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России. Часть его сообщников были задержаны и осуждены ранее.

Попытка симуляции

Находясь на территории Австрии, Гагиев пытался симулировать аэрофобию, чтобы избежать экстрадиции. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал журналистам официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

«Австрийской стороне были предоставлены дополнительные сведения и материалы в связи с многочисленными жалобами стороны защиты, в том числе на якобы наличие у него «аэрофобии», — сказал он.

Первая попытка экстрадиции Гагиева состоялась в ноябре прошлого года, но его адвокаты сообщили о якобы развившейся у него за время заключения в Австрии редкой формы аэрофобии. Защита заявила, что лидер ОПГ может не пережить перелет, писал «Коммерсант».

Адвокаты тогда также обратились с жалобой в Высший земельный суд Вены, потребовав отменить все принятые по выдаче Гагиева решения, добавляет издание. Они указали, что ФСИН России не сможет обеспечить нахождение криминального авторитета в СИЗО в условиях, соответствующих принятым в Европе, и не обеспечат безопасность Гагиева в тюрьме. В случае, если суд вновь встанет на сторону российского надзорного органа, они пообещали обратиться в ЕСПЧ.

Газета сообщает, что два авторитетных австрийских специалиста обследовали обвиняемого и пришли к однозначному выводу: Гагиев симулировал заболевание.

«Дело Гагиева»

Аслана Гагиева (Джако) объявили в международный розыск в 2014 году. СК России считает его причастным к десяткам убийств, среди которых наиболее резонансные — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

Как пишет «РИА Новости», преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. Многие из них сегодня приговорены к длительным срокам заключения.

По данным следователей, участники сообщества убили около 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов.

Гагиева задержали в Вене в январе 2015 года. Его освободили под залог в €100 тыс., который затем ему вернули. Суды трижды пересматривали решение о высылке Гагиева, в последний раз власти Австрии запросили у Генпрокуратуры дополнительные гарантии того, что в России его уголовное преследование будет осуществляться в строгом соответствии с законом, а австрийские дипломаты смогут это лично проконтролировать.