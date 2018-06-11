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СМИ сообщили о просьбе индийского ювелира убежища в Великобритании

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Фото: youtube.com
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Индийский ювелир и основатель бренда Nirav Modi Нирав Моди прибыл в Великобританию, чтобы просить политическое убежище. МИД Индии готовит запрос на экстрадицию миллиардера.

В Индии его обвиняют в крпнейшем в истории страны мошенничестве с банковскими деньгами на сумму около $2 млрд, пишет The Financial Times. Полиция Индии несколько месяцев пытается выследить Моди после того, как были выведены средства из Punjab National Bank. Индийский суд постановил арестовать Моди. Власти закрыли все его магазины, изъяли украшения, заморозили банковские счета и конфисковали автомобили, в том числе Rolls-Royce и Porsche.

Полиция Индии ранее начала расследование в отношении российской теннисистки Марии Шараповой, которую подозревают в «мошенническом сговоре». В 2012–2013 годах Шарапова была лицом проекта элитного жилищного комплекса Homestead. Она лично несколько раз приезжала в Индию для встреч с потенциальными покупателями. Строительство комплекса должно было завершиться в 2016 году, однако так и не началось. Деньги в проект вложили 1,5 тыс. человек.

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