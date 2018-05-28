Бахрейн ратифицировал соглашение с Россией о выдаче преступников

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа 28 мая ратифицировал соглашение, между Россией и Бахрейном о выдаче по запросу лиц, совершивших преступления.

Монарх ратифицировал закон под номером 21 после одобрения его в двух палатах парламента королевства, сообщает Бахрейнское агентство новостей.

Закон вступает в силу после его публикации официальными СМИ королевства. Само соглашение подписали в Москве 27 мая 2016 года.

В октябре 2017 года стало известно, что Россия и Бахрейн проводят переговоры о поставках ЗРК С-400. Командующий королевской гвардией шейх Насер бен Хамад Аль Халифа отметил, что королевство заинтересовано в увеличении поставок российского вооружения.