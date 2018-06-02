Пациент в Индии играл на гитаре во время операции на мозге

Хирурги в Индии провели операцию на открытом мозге 31-летнему мужчине, во время которой он играл на гитаре и набирал сообщения на смартфоне.

Как сообщает Daily Mail, Таскину Ибн Али около года назад почувствовал дискомфорт в пальцах левой руки, после чего его способность играть на гитаре постепенно упала на 80%.

У мужчины была диагностирована гистологическая дистония, которая обездвижила пальцы на его левой руке.

Операция проходила в больнице Бхагавана Махавера Джаина в Бангалоре. Играть на гитаре Али потребовалось для того, чтобы врачи отслеживали восстановление подвижности его пальцев.

28 мая впервые в России робот принял участие в проведении нейрохирургической операции, которая прошла в Москве. 37-летний пациент со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга перенес хирургическое вмешательство в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.