Коммунальщиков в Волгограде осудили за мошенничество на 58 млн рублей

Суд в Волгограде вынес приговор в отношении руководителей двух управляющих компаний, которые причастны к мошенничеству на 58 млн рублей. Они собирали коммунальные платежи с граждан и не в полной мере перечисляли их ресурсоснабжающим организациям.

Деятельность преступной группы продолжалась с 2010 по 2014 год. По данным правоохранительных органов, коммунальщики собирали с жильцов оплату за коммунальные услуги, а затем часть денег переводили по фиктивным договорам на счета подконтрольных фирм. Затем преступная группа выводила и присваивала средства, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

Ущерб был причинен «Горводоканалу Волгограда» и «Волгоградэнергосбыту» на общую сумму более 58 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество». Никто из участников группы свою вину не признал. Подсудимые приговорены к лишению свободы на срок от четырех до пяти лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.