Жители Якутска задолжали коммунальщикам более 1 млрд рублей

Потребители в Якутске недоплатили за тепло и горячее водоснабжение более 1,1 млрд рублей. Энергетики намерены ограничить теплоснабжение для юридических лиц.

Энергетики продолжают подготовку к следующему отопительному сезону. Уже завершена промывка систем в 400 из 1311 многоквартирных домов в Якутске. В компании «Якутскэнерго», источники которой снабжают теплом здания в городе, напомнила о необходимости получения паспортов готовности к отопительному сезону. Документ выдается при условии погашения долгов за тепло и горячее водоснабжение. При этом, по данным компании, задолженность потребителей превысила 1,1 млрд рублей, пишет ИА SakhaNews.

Основные долги приходятся на управляющие компании и ТСЖ, это почти 700 млн рублей.

В отношении должников будет предприниматься ограничение подачи тепла от энергоресурса. В ближайшее время санкции грозят более чем 300 потребителям из числа юридических лиц.