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Мэрия района в Приангарье обратилась в прокуратуру из-за отопления

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Мэрия Чунского района Иркутской области направила в прокуратуру письмо в связи с преждевременным окончанием отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии района.

15 мая в районе были отключены отопление и подача горячей воды. По федеральным нормам, отключать отопление можно только при устоявшейся в течение пяти дней температуре воздуха не ниже +8 градусов, сообщает ИА IrkutskMedia.

Вопрос об отоплении подняла директор школы № 90 депутат Лидия Потоцкая. Она рассказала, что в школах, как и в других учреждениях, дети буквально замерзают. В скором времени в две школы съедутся сотни детей для сдачи ЕГЭ, которым полдня придется провести в холодных стенах.

На заседании присутствовал сотрудник надзорного органа, который подтвердил, что отопление в Чуне отключено в нарушение норматива. Вопросом сейчас занимается прокуратура.

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