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Северный флот завершил крупнейшие за 10 лет маневры

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Северный флот завершил самый масштабный за последние 10 лет сбор-поход, сообщает 25 июня пресс-служба флота. По завершении маневров, которые проходили в Баренцевом море, флот вернулся в места постоянной дислокации.

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В учениях участвовали 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО, сообщает ТАСС.

В частности, моряки отработали отражение массированного удара по группировке кораблей. Учения ПВО провели ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».

В свою очередь подводные лодки отработали развертывание в заданных районах для сопротивления подводному и надводному противнику. За время похода в Баренцевом море все корабли и суда прошли более 10 тыс. морских миль (18,5 тыс. километров — ред.).

В состав Военно-морского флота России 20 июня вошел большой десантный корабль «Иван Грен».

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