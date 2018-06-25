Прямой эфир

СБУ увидела «руку Москвы» в нападении на цыган во Львове

0
Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак предположил, что за нападением на цыган во Львовом может стоять Россия.

Не на высоте
Почему в Донбассе начался новый виток боевых действий

«Предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ... За этим может стоять Россия»,приводит его слова «Интерфакс».

Глава СБУ добавил, что сейчас спецслужба устанавливает, кто стоит за нападением и кто его финансировал.

Нападение на цыганский табор на окраине Львова произошло в ночь на 24 июня. В результате один человек погиб, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Правоохранители задержали восемь человек, в том числе организатора атаки. Задержанным от 16 до 18 лет, они заявили, что состоят в незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь».

Это не первое нападение украинских радикалов на цыган. Так, 8 июня представители формирования «Национальные дружины» с дубинками напали на лагерь цыган в Голосеевском парке Киева. 9 мая рядом с поселком Рудное Железнодорожного района Львова неизвестные сожгли цыганский табор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США призвали полицию Украины расследовать нападения на цыган
Украинские радикалы устроили скандал из-за объявлений на русском языке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017