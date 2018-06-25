СБУ увидела «руку Москвы» в нападении на цыган во Львове

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак предположил, что за нападением на цыган во Львовом может стоять Россия.

«Предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ... За этим может стоять Россия», — приводит его слова «Интерфакс».

Глава СБУ добавил, что сейчас спецслужба устанавливает, кто стоит за нападением и кто его финансировал.

Нападение на цыганский табор на окраине Львова произошло в ночь на 24 июня. В результате один человек погиб, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Правоохранители задержали восемь человек, в том числе организатора атаки. Задержанным от 16 до 18 лет, они заявили, что состоят в незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь».

Это не первое нападение украинских радикалов на цыган. Так, 8 июня представители формирования «Национальные дружины» с дубинками напали на лагерь цыган в Голосеевском парке Киева. 9 мая рядом с поселком Рудное Железнодорожного района Львова неизвестные сожгли цыганский табор.