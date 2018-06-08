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Украинские радикалы разгромили цыганский лагерь в Киеве

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Фото: РИА Новости
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Радикалы из украинского формирования «Национальные дружины» с дубинками напали на лагерь цыган в Голосеевском парке Киева. Фото и видео погрома националисты опубликовали в соцсетях.

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В четверг, 7 июня, администрация парка пожаловалась, что цыгане захватили часть его территории и засорили ее.

«Очистили парк Киева от цыганской грязи», — написали радикалы. На опубликованных кадрах погрома присутствуют сотрудники правоохранительных органов, которые не сочли нужным вмешаться в происходящее.

Это не первый инцидент с цыганами на Украине за последнее время. Так, 9 мая рядом с поселком Рудное Железнодорожного района города Львова неизвестные сожгли цыганский табор. В марте в цыганском поселке Калиничи Тамбовской области 21 человек отравился газом. В состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в больницы 13 взрослых и девять детей.

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