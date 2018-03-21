Более 20 человек отравились газом в цыганском поселке под Тамбовом

В поселке Калиничи Тамбовской области 21 человек отравились газом. Об этом в среду, 21 марта, сообщила представитель регионального МЧС Светлана Погориловская.

По данным ведомства, в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в больницы 13 взрослых и девять детей. Информацию об инциденте экстренные службы региона получили около полуночи 20 марта.

В Калиничах проживают цыгане. По одной из версий, люди привезли в поселок газовые баллоны для сдачи в металлолом, срезали с них вентили, после чего жители почувствовали себя плохо. Два пожарных расчета создавали водяную завесу, чтобы не распространялся газ, передает ТАСС.

Шесть человек пострадали от отравления угарным газом в городе Темрюк Краснодарского края 22 февраля. В больницу были доставлены 47-летняя женщина и пятеро ее детей. По предварительной версии, инцидент произошел из-за неисправности установленного в доме печного отопления.