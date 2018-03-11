Один человек погиб от отравления парами нефтепродуктов в Самарской области

Парами нефтепродуктов в Самарской области отравились трое человек, один из них погиб. Об этом в воскресенье, 11 марта, рассказал представитель пресс-службы компании «Самаранефтегаз», где произошел инцидент.

«На предприятии создана оперативная группа по выяснению обстоятельств произошедшего», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что оба пострадавших находятся в больнице. По предварительным данным Следственного комитета региона, мужчины отравились парами сероводорода при устранении аварии на нефтепроводе.

19 февраля двое мужчин на Кубани насмерть отравились угарным газом от дровяной печи. Трагедия произошла в ночь на 18 февраля в селе Коноково. Известно, что 41-летний мужчина пришел в гости к 36-летнему хозяину дома и остался ночевать.