Более 40 студентов отравились газом в учебном заведении Хьюстона
В американском городе Хьюстон из-за утечки газа в учебном заведении пострадали 46 человек. Студенты с отравлением были доставлены в местную больницу.
Инцидент произошел в «Академии по подготовке школьниц к поступлению в колледжи» в четверг, 1 марта.
Пожарная служба Хьюстона подтвердила, что утечка газа произошла во время ремонтных работ. В настоящее время никакой опасности для студентов нет.
В целях безопасности городские службы временно перекрыли газопровод.