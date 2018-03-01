Более 40 студентов отравились газом в учебном заведении Хьюстона

В американском городе Хьюстон из-за утечки газа в учебном заведении пострадали 46 человек. Студенты с отравлением были доставлены в местную больницу.

Инцидент произошел в «Академии по подготовке школьниц к поступлению в колледжи» в четверг, 1 марта.

All clear given at Houston school after fumes from hot tar work on the roof sent 46 students to hospitals. pic.twitter.com/B0Y0rSqHtc — shelleychilders (@shelleyabc13) March 1, 2018

Пожарная служба Хьюстона подтвердила, что утечка газа произошла во время ремонтных работ. В настоящее время никакой опасности для студентов нет.

Hazmat has cleared and released the building in the 1900 block of Cleburne. No hazards were found. More than 40 students were transported to various hospitals. @HoustonFire — Houston Fire Dept (@HoustonFire) March 1, 2018

В целях безопасности городские службы временно перекрыли газопровод.