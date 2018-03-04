Молодая была не молода

В Новосибирском ТЦ 26 февраля посетители стали свидетелями необычной картины: цыгане провели свадебную церемонию возле эскалаторов между магазинами белья и супермаркетом с продуктами. Жениху — 11 лет, невеста на три года старше. Несмотря на то, что браки в столько раннем возрасте незаконны, цыганские семьи легко и играючи обходят этот запрет. Как им это удается и могут ли такие союзы существовать безнаказанно — выяснил портал iz.ru.

Нерадостный брак

В соцсетях 27 февраля появились фотографии цыганской свадьбы: жених — мальчик в костюме с красной лентой, невеста — девочка в пышном платье на голову выше его. Дети играют свадьбу не понарошку: взрослые бородатые дяди, придерживающие мальчика за плечи, не оставляют сомнений в том, что всё происходит на самом деле. О возрасте брачующихся у них поинтересовались сотрудники торгового центра. По рассказам очевидцев, дети выглядели напуганными.

После того, как о детском браке написали в СМИ, этой историей заинтересовались полицейские. Впрочем, едва ли у правоохранительных органов возникнут вопросы к ЗАГСу: официальная регистрация брака для цыган не является обязательной. Скорее наоборот, служит дополнением традиционной свадьбы. Гораздо важнее, чтобы о браке знали другие члены общины.

Ранние браки в цыганских традициях не запрещены, но и не обязательны. Эта практика распространена, но следуют обычаям далеко не все представители народа. Ее смысл в том, чтобы сохранить чистоту жениха и невесты, устроив брак как можно раньше. Важным элементом цыганской свадьбы является процесс инициации брака, когда гостям выносят простыню со следами крови, чтобы убедиться в невинности девушки.

Иногда после этого невесту переодевают в красное платье, а жених надевает красную рубашку. В тематических пабликах «ВКонтакте» выкладывают фотографии невест сначала в белом платье, а затем в красном. Там же много снимков пар, чье совершеннолетие вызывает вопросы. Разводы в цыганских семьях не приняты: согласно традициям, брак — это на всю жизнь. Зачастую о союзе заранее договариваются родители жениха и невесты: после церемонии девочка переходит в табор мужа. Девочка не получает даже начального образования, и единственной ее обязанностью остается забота о детях и муже.

gypsy2 Жених на цыганской свадьбе в таборе в городе Чудово Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Недавний случай в Екатеринбурге наделал много шума: прошлым летом полиция завела уголовное дело на молодого цыгана после того, как его 12-летняя беременная супруга оказалась на больничной койке с тяжелым осложнением. Его обвинили в половых сношениях с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Свадьбу сыграли два года назад, когда ему было 14 лет, а ей всего 10.

Когда в больницу приехали полицейские, выяснилось, что у девочки никаких документов нет. У медиков появились опасения, что она не сможет выносить ребенка в условиях цыганского быта, и ее направили в социальный центр для несовершеннолетних. Девочка обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой и просила помочь ей вернуть семью. В письме она жаловалась на вынужденное содержание в адаптационном центре и хотела поскорее вернуться домой к мужу.

gypsy1 Жители поселка Плеханово Тульской области Фото: РИА Новости/Андрей Варенков

Парень ударился в бега, опасаясь уголовной ответственности. Его родные утверждали, что если бы девочка не обратилась ко врачам, никто бы и не узнал о том, что она беременная. Так обычно и делали. Роды планировали принимать сами, усилиями местных повитух.

Заседание суда, которое рассматривало это дело, было отложено из-за того, что не только у малолетней, но и у ее родных не было никаких документов, и восстановить их не представлялось возможным.

Как в роды глядели

Несмотря на то, что власти смотрят сквозь пальцы на цыганскую традицию ранних браков, роды в молодых семьях нередко становятся поводом для возбуждения уголовного дела. Причем на скамье подсудимых рискуют оказаться не только юные мужья, но и их супруги. Так, например, произошло в декабре в Саратовской области. 19-летняя цыганка Билана Бурлуцкая получила два года условно за половые сношения с 12-летним мальчиком Забаром, от которого она родила сына. По этой статье ей грозило до 10 лет лишения свободы, а ребенка могли отправить в приют. Обычно цыгане не афишируют возраст брачующихся. Но после того как в роддоме узнали, что новоиспеченный отец еще учится в седьмом классе, медики привлекли внимание полиции.

Супруги и их родные всем табором пришли на программу «Пусть говорят», чтобы пролить свет на их историю. Нина Бурлуцкая, мать невесты, рассказала, что сама вышла замуж в 11 лет и имеет 11 детей. Родственники настаивали, что у них такие обычаи, и некоторые женятся даже в восемь лет. Бабушка Забара сказала, что помимо него у нее 40 внуков и 12 правнуков.

gypsy3 Женщина из табора молдавских цыган в Тюмени Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В студии ее слова встретили гулом. Большинство гостей высказывались резко против подобных традиций. Но родственники молодой семьи перекрикивали любые предположения о незаконности этого союза, не давая никому вставить ни слова.

Автор цитаты — В нашей стране проживает более 200 национальностей, и если каждый будет свои законы устанавливать, то будет безобразие и хаос, — заявила депутат Госдумы Тамара Плетнева.

Цыганская певица Софья Тимофеева, сыгравшая в фильме «Возвращение Будулая», наотрез отказалась считать ранние браки народной традицией. Она вышла замуж в 19 лет и предположила, что если бы в ее таборе кто-то решился сделать это в 16 лет, то его бы с позором выгнали. В ответ на критику мать девушки грозилась навести порчу на артистку.

Позднее вскрылись подробности, серьезно повлиявшие на суть повествования: у 19-летней Биланы еще до свадьбы с Забаром родился первенец от другого мужчины. Мальчик Юрий, родившийся у Биланы и Забара, умер через восемь месяцев после рождения.

У семи мамок дитя без присмотра

Свадьбы между несовершеннолетними – удел в основном небогатых цыганских семей, живущих обособленно в деревнях. У этой традиции появилась и экономическая выгода: чем раньше девочка вступит в брак, тем быстрее у нее появятся дети, и она сможет претендовать на материнский капитал. В вопросах регистрации детей цыганки порой проявляют изрядную изобретательность. Ведь чем больше детей, тем больше можно получить средств. А для того, чтобы зарегистрировать младенца, по закону достаточно слов матери.

gypsy5 Жители цыганского поселка в Тульской области Фото: РИА Новости/Андрей Варенков

Этим не преминули воспользоваться омские цыганки. В 2016 году полиция начала расследование целого ряда эпизодов, связанных с мошенничеством с материнским капиталом. Схема получения документа простая и обкатанная: молодая мама с ребенком приходит регистрироваться в ЗАГС, где вместо справок из больницы женщина приводит младенца и свидетельницу родов.

— Мамочки, в основном цыганской национальности, идут в ЗАГС и подают заявление на регистрацию рождения ребенка. Никаких документов при этом они не предоставляют, объясняют, что ребенка женщина родила дома или даже в поле. При этом заявление мнимой матери удостоверяют ее подруги или родственницы. И всё, на этом основании сотрудники ЗАГСа оформляют им свидетельство о рождении ребенка. Понятно, что речь идет о втором, третьем и т. д. ребенке, который дает право на получение сертификата на маткапитал, — рассказала замуправляющего Омским отделением Пенсионного фонда Ирина Ананьева.

gypsy4 Гости на цыганской свадьбе Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

В итоге одного и того же ребенка цыганки умудрились зарегистрировать пять раз. Всего материнский капитал оформили на 56 несуществующих младенцев. Каждое поддельное свидетельство приносило мошенникам по 450 тысяч рублей.

Аналогичные случаи фиксировали во Владимирской, Саратовской, Новгородской и других областях. Еще в 2014 году Министерство юстиции предлагало законодательно запретить регистрацию детей, рожденных в домашних условиях. Но в итоге документ так и не был рассмотрен.