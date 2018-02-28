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Полиция проверит данные о свадьбе между детьми в Новосибирске

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Правоохранительные органы проводят проверку сообщений о «цыганской свадьбе» в Новосибирске. По данным местных СМИ, накануне в торговом центре «Аура» состоялась необычная церемония, в которой участвовали несовершеннолетние. Якобы невесте 14 лет, а жениху — 11.

Как отмечает ресурс vn.ru, жители Новосибирска весьма неоднозначно восприняли произошедшее. Одни указывают на существующие у цыган традиции, другие возмущены тем, что это произошло в общественном месте. Обращают жители города внимание и на внешний вид участников свадебной церемонии. Якобы гости, как и сами новобрачные, были одеты небрежно.

Агентство напоминает, что по законодательству РФ заключение брака разрешено с 18 лет. Если есть уважительные причины, это позволяется сделать с 16 лет. Самый ранний возраст бракосочетания установлен законом в Чечне — 14 лет. Согласно цыганским традициям, заключать брачный союз можно между детьми от 10 лет.

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