Мацуев на Урале открыл музыкальный фестиваль и посетил матч ЧМ-2018

Российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев представил юных талантливых исполнителей на открытии третьего ежегодного фестиваля «Денис Мацуев представляет», а затем посетил матч чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге.

Молодые музыканты, которые в большинстве учатся в Уральском музыкальном колледже, соло и в сопровождении симфонического оркестра исполнили классические композиции на открытии фестиваля. А вот второй его день будет посвящен джазу. Помогут Мацуеву известные джазовые музыканты Александр Зингер и Андрей Иванов, пишет «Российская газета».

Сразу после открытия фестиваля пианист отправился на «Екатеринбург Арену», где посмотрел матч второго этапа группового тура ЧМ-2018 сборных Японии и Сенегала. Мацуев известен своей любовью к этому виду спорта и даже является федеральным послом чемпионата мира ФИФА 2018 года в России.

Матч Япония–Сенегал на чемпионате мира по футболу закончился со счетом 2:2. Встречу посетили более 32 тыс. зрителей, в том числе принцесса Японии Хисакo Такамадo. Команды Японии и Сенегала делят первое место в группе H, набрав по четыре очка. В следующих матчах 28 июня японцы в Волгограде сыграют с поляками, ceнегальцы в Самаре — с колумбийцами.