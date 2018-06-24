Певица Мари Краймбрери исполнила главные хиты на «Алых Парусах»

Певица Мари Краймбрери выступила на празднике выпускников «Алые паруса» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Артистка исполнила свои главные хиты, среди которых «Туси сам» и «Я люблю тебя». В конце своего выступления Краймбрери пожелала выпускникам придумать цель и осуществить ее, а также исполнения задуманного, сообщает «Пятый канал».

Ранее перед собравшимися уже выступила популярная российская рэп-группа «Каста», которая спела свой знаменитый хит «Вокруг шум» и сорвала овации.

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что Санкт-Петербург создает уникальную атмосферу для праздника выпускников «Алые паруса», также своими впечатлениями о празднике выпускников «Алые паруса» поделился шоумен и ведущий мероприятия Иван Ургант.

Традиционный выпускной бал «Алые паруса» проходит 23 июня в Санкт-Петербурге по инициативе акционерного банка «Россия» при поддержке «Пятого канала» и правительства города. Главное место действия — Дворцовая площадь. Параллельно события разворачиваются на стрелке Васильевского острова и у Троицкого моста, а также на специальной водной сцене у Петропавловской крепости. Портал iz.ru ведет прямую трансляцию мероприятия.