Молодые ганзейцы из Пскова поселились в Германии на корабле

Специалисты Псковского городского молодежного центра принимают участие в Международных Ганзейских днях, которые сейчас проходят в немецком Ростоке. Марина Костюк и Ирина Мусийчук живут на корабле из Гданьска «Генерал Зарусский».

В рамках фестиваля на борту корабля проходят многочисленные мастер-классы. На ближайшее время запланировано заседание Молодой Ганзы и даже барбекю-вечеринка.

В Росток съехались представители более 100 ганзейских городов. В программу, кроме культурных и деловых мероприятий, включены международная ремесленная выставка, парад кораблей и шествие, посвященное 800-летию Ростока.

В составе псковской делегации, кроме представителей молодежных организаций, в Росток прибыли руководители города, области и местной думы, а также чиновники, курирующие подготовку Ганзы-2019 в Пскове.

Как напоминает Псковское агентство новостей, Псков в 2013 году завоевал право принимать 39-е Международные Ганзейский дни. Их празднованию придан федеральный статус. На проведение этого фестиваля Пскову будет выделено 1,19 млрд рублей из федерального бюджета. Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года.