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Псков получит почти 1,2 млрд рублей на подготовку к Ганзе-2019

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Федеральный бюджет выделит Пскову 1,19 млрд рублей на подготовку к Международным Ганзейским дням. Они пройдут в городе в 2019 году.

Поправки в бюджет были приняты Госдумой в первом чтении, об этом сообщил депутат от Псковской области Александр Васильев. На реконструкцию стадиона «Машиностроитель» Псков получил 695,9 млн рублей. Еще 500 млн рублей направят на ремонт фасадов зданий, сообщает Псковская лента новостей.

Всего к мероприятию планируется отремонтировать более 100 зданий. Список фасадов, требующих реконструкции, будет составлен в ближайшее время.

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в следующем году. Программа предусматривает организацию 39 мероприятий в сфере культуры, спорта, искусства, туризма, образования и науки.

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