Фасады домов отремонтируют в Пскове перед Ганзой

Псков планирует составить список фасадов домов, требующих ремонта перед Международными Ганзейскими днями, которые пройдут в 2019 году. Об этом сообщил глава Пскова Иван Цецерский на общегородском координационном совещании по итогам мая.

Глава Пскова отметил, что год перед Ганзой-2019 будет сложным. Всей системе городской власти предстоит перестроиться. Финансовые средства на проведение ремонтных работ поступят в город в ближайшее время.

Глава города подчеркнул, что это будет многомиллионная сумма и нужно решить, как успеть освоить эти деньги в срок, сообщает Псковская лента новостей.

Цецерский призвал все заинтересованные структуры отметить, какие из федеральных служб не получили поддержку по фасадам и прилегающим территориям. На инвентаризацию у города есть неделя.

Ранее в мае сообщалось о том, что более 100 зданий планируют отремонтировать в Пскове к Ганзе-2019. Речь идет о зданиях, расположенных на территории праздничного пространства.