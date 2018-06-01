Ветхие дома замаскируют красивой рекламой в Пскове

Глава Пскова Иван Цецерский рассказал о подготовке к Ганзейским дням в Пскове. С его слов, прорабатывается возможность перекрытия некрасивых фасадов домов с помощью рекламы.

Цецерский уточнил, что часть домов будут снесены. Для остальных же предполагается заказать красивую рекламу. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По данным мэра, к Ганзейским дням планировалось провести расселение 70 домов, однако успеть провести работу не удастся. Часть домов-памятников не слишком привлекательны для инвесторов, так как им нужна документация на реставрацию.

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в следующем году. Программа предусматривает организацию 39 мероприятий в сфере культуры, спорта, искусства, туризма, образования и науки.