Все федеральные трассы в Псковской области приведут в порядок к 2024 году

Все федеральные трассы, которые проходят через Псковскую область, планируют привести в нормативное состояние до конца 2023 года. Об этом заявил начальник филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Пскове Антон Строкин на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в среду, 6 июня.

По словам Строкина, в 2018 году завершится капитальный ремонт 142 км федеральных трасс, после чего их введут в эксплуатацию. В ближайшие годы особое внимание будет уделяться участку трассы Р-23 от границы с Ленинградской областью до Пскова — там будет сконцентрирована основная часть работ, сообщает Псковское агентство информации.

Помимо этого, в этом году планируется начать ремонтные работы на 32 искусственных сооружениях, появятся 44 новых светофора, а до 2020 года будет организовано освещение тех участков трасс, которые проходят у 48 населенных пунктов.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников напомнил о пробках и призвал правильно планировать работы, организуя при необходимости объездные пути.