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В Омской области не освоили направленный на ремонт дорог 1 млрд рублей

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Министерство строительства Омской области не смогло освоить 1 млрд рублей, выделенный из федерального бюджета на ремонт региональных дорог. Об этом сообщил врио губернатора Александр Бурков.

Как уточняет РИА «Омск-информ», в 2017 году темпы ввода новых дорог в области выросли на 14%. Однако реализованными оказались далеко не все проекты. По словам главы региона, недостаточный объем работ можно объяснить поздним получением средств из федерального бюджета.

При этом Бурков отметил, что из-за увеличения конкуренции во время торгов произошло снижение максимальных цен контрактов с 3 до 17%.

Портал iz.ru в марте сообщал о том, что власти Омска распорядились пилить деревья, мешающие ремонту дорог. На нескольких магистралях их планировали срубить, чтобы расширить проезжую часть и обезопасить движение.

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