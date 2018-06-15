Ганзейскую ладью Пскова продолжают строить в засекреченном месте

Временная верфь в Пскове, где строят ганзейскую ладью, переехала в новое секретное место. Работы идут в штатном режиме и технических сложностей нет. После тренировочных выездов судно будет ждать Дня города, во время которого его используют в качестве реквизита.

Закладка средневекового корабля произошла ранее в ангаре, который предоставила компания «Псковобщепитсервис». Об этом Псковскому агентству информации рассказал руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук, который возглавляет проект. Назвать новое место он отказался, мотивируя это просьбой о неразглашении. Напомним, в декабре 2017 года «Чертог Раса» получил грант в размере 300 тыс. рублей на проект «Ганзейский причал».

В марте археологи обнаружили доказательства торговых связей между Ганзейским союзом и Псковом. На Мстиславском раскопе найдены свинцовые торговые пломбы. На обороте изображена лилия, это ганзейский купеческий знак. На лицевой стороне пломбы археологи рассмотрели башню. Не исключено, что это знак торговцев сукном из Фландрии.