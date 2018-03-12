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Торговые пломбы Ганзы нашли археологи в Псковской области

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Археологи обнаружили доказательства торговых связей между Ганзейским союзом и Псковом, на Мстиславском раскопе найдены свинцовые торговые пломбы.

На обороте пломбы изображена лилия, это ганзейский купеческий знак. На лицевой же стороне находки археологи рассмотрели башню. Не исключено, что это знак торговцев сукном из Фландрии, сообщает «Псковское агентство информации». По словам экспертов, именно такими пломбами снабжались тюки с сукном, которые везли из Европы на территорию Руси.

Всего на Мстиславском раскопе найдено около 20 свинцовых пломб, аналогичные пломбы археологи обнаружили на псковских раскопах. Купцы или ремесленники, прикреплявшие ее на мешок с шерстяным мотком, гарантировали качество товара. Пломбы в основном происходит из городов Бельгии, Франции или Голландии.

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