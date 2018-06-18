Около 4 тыс. псковичей отобедали на Ганзейском пире

Фестиваль «Hansa-пир Псков» прошел в Пскове в минувшие выходные. Праздничная площадка была развернута в Финском парке. Всего, по данным организаторов, Ганзейский пир собрал около 4 тыс. человек.

Псковичей и гостей города угощали средневековыми блюдами. Так, им удалось попробовать чечевичную похлебку, угольный хлеб и псковскую рыбницу.

Как отмечает Псковская лента новостей, впервые на фестивале был открыт так называемый ганзейский рынок. На нем продавались и яйца страуса, продукты из страусиного мяса, перьев, кожи и жира. А для самых отчаянных приготовили конкурс — необходимо было выпить страусиное яйцо, чтобы получить в подарок еще одно.

Кроме того, участников фестиваля учили вязать спицами, плести и писать на бересте. Всё это можно было сделать на ремесленном дворе, где проходили исторические мастер-классы.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Пскову из федерального бюджета будет выделено около 1,2 млрд рублей на подготовку к Международным Ганзейским дням. Они пройдут в городе в 2019 году.