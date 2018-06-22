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Жители Омска остались без электричества из-за урагана

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Ураганный ветер повредил линии электропередачи и повалил деревья в Омске. В нескольких районах города наблюдались перебои с электричеством.

Сильный дождь и ветер начались в Омске 21 июня. От жителей в дежурные службы поступило более 20 обращений по поводу упавших деревьев. Одно дерево на проспекте Мира оборвало линию электропередачи и упало на проезжую часть, создав пробку. Об этом пишет ИА «Город55».

Перебои с электричеством наблюдались из-за обрыва проводов на проспекте Королева. Там отключились светофоры. При этом мэрия Омска отмечает, что непогода не нарушила основную жизнедеятельность города.

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