Жители Омска остались без электричества из-за урагана

Ураганный ветер повредил линии электропередачи и повалил деревья в Омске. В нескольких районах города наблюдались перебои с электричеством.

Сильный дождь и ветер начались в Омске 21 июня. От жителей в дежурные службы поступило более 20 обращений по поводу упавших деревьев. Одно дерево на проспекте Мира оборвало линию электропередачи и упало на проезжую часть, создав пробку. Об этом пишет ИА «Город55».

Перебои с электричеством наблюдались из-за обрыва проводов на проспекте Королева. Там отключились светофоры. При этом мэрия Омска отмечает, что непогода не нарушила основную жизнедеятельность города.