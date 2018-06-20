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Около 6 тыс. жителей Омска покинули город в 2017 году

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Отток населения зафиксирован в Омске. В 2017 году город покинули около 6 тыс. человек. Эта цифра прозвучала в отчета мэра города Оксаны Фадиной перед депутатами городского совета об итогах работы за прошлый год.

Градоначальница особо отметила, что тенденция изменилась кардинально, поскольку с 2013 по 2016 год был зафиксирован рост численности омичей. Руководитель муниципалитета в этой связи отметила, что ее главная задача — повышение качества жизни горожан, сообщает РИА «Омск-информ».

Отметим, что по уровню зарплат Омская область занимает 11-е место в Сибири. Таковы данные Омскстата. Так, в мае средний размер зарплаты жителя Омска достиг отметки в 33 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 13,4%.

Портал iz.ru накануне сообщал, что, по подсчетам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), россияне должны зарабатывать более 121 тыс. рублей, чтобы считаться средним классом в Москве. Для регионов эта цифра — 60 тыс. рублей.

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