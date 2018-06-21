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Треть путешественников прощает соседу по поезду громкий храп

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» провел опрос, посвященный тому, насколько  пассажиры поездов терпимо относятся друг к другу. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru  21 июня, в исследовании приняли участие порядка 10 тыс. человек.

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Треть респондентов признались, что пытаются не обращать внимание на мешающих спать соседей. 29% путешественников отметили, что предпочитают воспользоваться берушами, чтобы не слышать храп, а 26% опрошенных рассказали, что наберутся смелости и попросят мешающего пассажира не храпеть. Обращаются за помощью в такой ситуации к проводникам 13% участников опроса.

Ранее российские путешественники рассказали, какие места они выбирают в поездах дальнего следования. 63% респондентов предпочитают нижнюю полку, 37% — признались, что любят поездки на верхней полке. Но летом, по статистике проданных билетов, наблюдается тенденция покупать билеты на любые места.

В апреле сервис «Туту.ру» рассказал о самых быстрых пригородных поездах России. В список скоростных электричек вошли поезда Самарской (79 км/ч.), Курганской (75 км/ч.) и Владимирской областей (72 км/ч.). В компании проанализировали скорость электричек, без учета скоростных поездов и экспрессов.

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